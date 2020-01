Rola geja przekreśliła jego karierę. Wcześniej odrzucił "Rambo" i "Tarzana"

Harry Hamlin miał zadatki na gwiazdę kina akcji i hollywoodzkiego amanta. Przez własną ambicję stracił role w dwóch głośnych filmach Warner Bros., bo wolał wystąpić w projekcie, który okazał się jego przekleństwem. Po latach wspomina swój błąd.

Harry Hamlin, dziś 68-latek, był gościem podcastu "It Happened in Hollywood". Aktor znany głównie z seriali i filmów telewizyjnych wrócił pamięcią do przełomowego dla siebie okresu końca lat 70. i początku 80., gdy postawił na złego konia i pogrzebał szansę na hollywoodzką karierę. "Na taki film było o 10 lat za wcześnie" – mówił Hamlin o dramacie "Kochać się" ("Making Love") z 1982 r.