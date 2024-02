Rola w "Znachorze" była dla Leszka Lichoty nieoczywistym wyzwaniem. "Była wymagająca w innym wymiarze"

Leszek Lichota: "mam w oczach coś dobrego"

– Reżyserzy widzą we mnie te wszystkie nuty, które są potrzebne do zagrania takich postaci. Widocznie – jak to nieraz usłyszałem, nawet od Michała Gazdy – w oczach mam coś dobrego, że mimo zwalistej, dużej postury, mocnego głosu, wyczuwają we mnie pewnego rodzaju wrażliwość: bo to zostało nazwane nieraz przy mnie, tylko cytuję, to nie moja autorefleksja – opowiada Leszek Lichota, podkreślając, że z każdą z tych postaci może się utożsamić.