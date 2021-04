Ruszają prace nad filmem "Kajko i Kokosz". Kto wcieli się w postacie z kultowego komiksu?

Studio produkcyjne Aurum Film poinformowało, że trwają prace nad scenariuszem filmu fabularnego "Kajko i Kokosz". Projekt otrzymał właśnie dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Obsada ekranizacji kultowych komiksów Janusza Christy nie jest jeszcze znana. Ale pojawiły się już pierwsze propozycje.

Całkiem niedawno, w ostatni dzień lutego, na Netfliksie pojawił się składający się z pięciu odcinków animowany serial "Kajko i Kokosz". Miesiąc później na stronie PISF można było przeczytać, że projekt aktorskiej adaptacji słynnych komiksów Janusza Christy trafił na listę wniosków o dofinansowanie. Teraz studio Aurum Film oficjalnie ogłosiło, że wsparcie dostało i prace nad filmem ruszają pełną parą.

W ostatnim czasie w Aurum Film powstały dwie świetne produkcje "Boże Ciało" oraz serial "Król". Autorem scenariusza "Kajko i Kokosza" jest Krzysztof Gureczny. Na podstawie jego tekstów powstał m.in. dramat "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" oraz animowany serial "Kacperiada". Reżyserem projektu został Mateusz Rakowicz.

Warto dodać, że projekt Aurum Film nie jest pierwszym podejściem do aktorskiej wersji "Kajko i Kokosza". Dokładnie przed dwudziestu laty rozpoczęły się nawet zdjęcia do fabularnego filmu, który miał być oparty na albumie "Dzień Śmiechały". Projekt jednak zarzucono. W 2006 roku powstała natomiast, bardzo źle przyjęta przez fanów twórczości Janusza Christy, krótkometrażowa animacja będąca adaptacją albumu "Zamach na Milusia". W dubbingowaniu filmu brał udział m.in. Cezary Żak, o którym się wówczas mówiło, że jest idealnym kandydatem do roli Kokosza.

A kto dzisiaj może wcielić się w postacie z kultowego polskiego komiksu? Pierwsze propozycje już się pojawiły. Oto one:

KAJKO

Niski, bardzo inteligentny i odważny. Najlepszy przyjaciel Kokosza. Uosobienie cech pozytywnych, choć od czasu do czasu ulega drobnym pokusom. Bardzo zręcznie strzela z łuku, a także umiejętnie włada mieczem. Czasem bywa zły na przyjaciela za to, że ten wyjada wszystkie mięsne potrawy. Wypisz, wymaluj… Jacek Braciak. Niech będzie przebiegły jak ksiądz Lisowski z "Kleru", tyle że uczciwy i dobroduszny. W rezerwie: Maciej Stuhr (podkładał głos pod Kajka w krótkometrażowej animacji) oraz Artur Pontek (dubbingował komiksową postać w serialu Netfliksa).

KOKOSZ

Dość tęgi i łysy przyjaciel Kajka. Lubi dużo jeść. Jest również dość tchórzliwy, a także przesądny. Ma też swoje humory. Bardzo nie lubi, gdy mu się przeszkadza podczas posiłku. Może wówczas dojść do rękoczynów. Kokosz często wypija eliksiry i napoje, których nie wolno kosztować, co na ogół sprowadza na bohaterów mnóstwo kłopotów. Nie grzeszy inteligencją, ale jest poczciwy i w trudnych chwilach Kajko może na niego liczyć. Wypisz, wymaluj… Tomasz Karolak. W śmiesznym nakryciu głowy grać już potrafi (cztery części "Listów do M."), pozostaje mu popracować jeszcze trochę nad wagą. W rezerwie: Michał Piela, który podkładał głos pod Kokosza w serialu Netfliksa.

MIRMIŁ

Kasztelan (w pierwszych komiksach – książę) Mirmiłowa. Mały facet o długich rudych wąsach. Posturą i wyglądem przypominający Władysława Łokietka. Z natury miły, ale łatwo popada w depresję i czasami miewa nawet myśli samobójcze. Mimo eksponowanego stanowiska dręczony przez kompleks mniejszości. Bywa uparty, nawet bardzo. Generalnie pozbawiony cech i zdolności przywódczych. Słowem idealny kandydat na kasztelana grodu. Wypisz wymaluj… Arkadiusz Jakubik. Aktor od zadań specjalnych. Kto inny byłby w stanie zagrać tak złożoną postać, za którą kryje się aluzja do naszej rzeczywistości. Charakteryzacja prawie zbędna. Wystarczy podkręcić wąsy i zafarbować na rudo.

LUBAWA

Żona Mirmiła i kuzynka księcia Popiela. O wiele wyższa i potężniejsza pod względem fizycznym od swojego męża. Twardo stąpa po ziemi. W przeciwieństwie do małżonka rozsądna. Na ogół wybija mu z głowy wszystkie głupie pomysły. W ostateczności straszy go, że wyprowadzi się do matki. Mirmił może rządzi grodem, ale ona Mirmiłem. Wypisz, wymaluj… Katarzyna Skrzynecka. Temperament, duża charyzma, poczucie humoru. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podkręcić urodę komiksowej postaci.

ŁAMIGNAT

Przyjaciel Kajka i Kokosza. Niby zbój, ale o bardzo życzliwej, wrażliwej i przyjaznej naturze. Jego ulubione powiedzonko to "lelum polelum". Zawodowo okrada bogatych i wspomaga biednych. Ma maczugę zwaną Bacikiem, którą tylko on jest w stanie podnieść. Mimo prawie nadludzkiej siły często czuje się słaby i bezbronny. Wypisz, wymaluj… Cezary Pazura. Mimo dojrzałego wieku aktor wciąż jest w świetnej formie fizycznej. W przeszłości grał już mniej lub bardziej wrażliwych zbójów, ma więc już spore doświadczenie w tego typu rolach.

HEGEMON

Wódz zbójcerzy. Z natury władczy i przebiegły. Żywi nienawiść do całego Mirmiłowa. Żyje głównie po to, aby kiedyś mieszkańcom grodu dobrać się do skóry. Hegemon uważa się za niepokonanego, najlepszego i najsilniejszego, co w kontekście jego nieustannych porażek pokazuje, że jest nie tylko arogancji, ale i skrajnie niereformowalny. Wypisz, wymaluj… Robert Więckiewicz. Gdyby był gwiazdą w Hollywood, na pewno znalazłby się w obsadzie wysokobudżetowej ekranizacji komiksu. Oczywiście w roli czarnego charakteru, antagonisty głównego bohatera. Poza tym, ostatnim filmem, w którym Więckiewicz zagrał był "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" autorstwa reżysera "Kajko i Kokosza".

KAPRAL

Zbójcerz. Prawa ręka Hegemona. Człowieczek o wybuchowym charakterze. Z wyglądu przypomina nieco Adolfa Hitlera. Czarny wąsik ma jednak znacznie dłuższy. Często podlizuje się wodzowi, ale za jego plecami knuje i próbuje go zdetronizować. To on wymyśla kolejne plany podboju Mirmiłowa. Jego charakterystyczny okrzyk bojowy brzmi "Na plasterki!!!". Wypisz, wymaluj… Paweł Domagała. Często zarzucają mu, że we wszystkich filmach gra jednakowo. W roli dwulicowego zbója udowodniłby, że potrafi nie tylko rozśmieszać i rozczulać, ale także budzić odrazę. Mógłby też zaśpiewać w filmie balladę, która stałaby się takim przebojem, jak słynne "Toss a Coin to Your Witcher" z "Wiedźmina".

A wy kogo widzielibyście w głównych rolach aktorskiego serialu na motywach komiksów Janusza Christy?