Ruszył najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane

Wraz z festiwalem ruszyła specjalna podstrona pod hasłem WE LOVE CINEMA: www.kinoletnie.pl/we_love_cinema, na której udostępniony został film otwarcia "Home - S.O.S. Ziemia!". Twórcom filmu bardzo zależy na tym, by każdy zobaczył ten przejmujący apel do ludzkości. Podstrona WE LOVE CINEMA składa się z trzech części.