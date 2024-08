Rzadki widok: Ryan Gosling i Eva Mendes pokazali się razem, zabrali nawet córki

Kariera Evy Mendes

Zadebiutowała na małym ekranie w jednym z odcinków "Ostrego dyżuru", ale prawdziwym startem kariery aktorskiej był występ w "Dzieciach kukurydzy". Najbardziej kasowe przeboje z Mendes to "2 Fast 2 furious" czy "Hitch: najlepszy doradca przeciętnego faceta", gdzie partnerowała Willowi Smithowi. Jej ostatni film to thriller z 2014 roku "Lost River" z Sapoirse Ronan i Mattem Smithem w obsadzie. Możecie obejrzeć go na Polsat Box Go.