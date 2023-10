Talent, kobiety, autodestrukcja – życie Williama Holdena

Co ciekawe, brat dziewczynki, noszący imię – co jeszcze ciekawsze – William, był do Holdena nadzwyczaj podobny, jednak o pokrewieństwie panów nigdy nie mówiono. W każdym razie aktor oficjalnie był wolnym człowiekiem – kawalerem do wzięcia. Poznana na planie filmu "Niewidzialne piętno" w 1939 roku Brenda Marshall zrobiła na nim piorunujące wrażenie i przez chwilę nawet nie zwracał uwagi na inne kobiety.