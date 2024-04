20 lat po premierze. Jak zestarzała się kultowa komedia?

"Lepiej późno niż później" zadziałało, a Keaton za główną rolę dostała nominację do Oscara i zgarnęła Złoty Glob. Do drugiej z nagród nominowany był też Nicholson. Choć słusznie przegrał z Billem Murrayem, który wystąpił w chyba kultowym już "Między słowami", nie miał powodów do narzekania, bo rok wcześniej wręczono mu tę statuetkę za film "Schmidt". Pokonał samych wybitnych aktorów: Daniela Day-Lewisa, Adriena Brody’ego, Michaela Caine’a oraz Leo DiCaprio.