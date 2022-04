Jim Carrey nie jest jedyny. Daniel Day-Lewis nie gra już od 5 lat

Wielu głowiło się nad metodą Day-Lewisa, doszukując się różnych powodów. On sam nie robił z tego żadnej tajemniczej sztuki, twierdząc, że los poskąpił mu talentu i musi nadrabiać to pracą. Emily Watson, czyli ekranowa partnerka aktora z filmu "Bokser", odważyła się go zapytać kiedyś, skąd u niego takie podejście. "Wiesz, nie jestem na tyle dobrym aktorem, by robić to inaczej" – usłyszała w odpowiedzi. Fałszywa skromność? Nic z tych rzeczy. To raczej dowód na to, że Day-Lewis zawsze traktował aktorstwo jako rzemiosło, które wymaga konkretnej harówki.