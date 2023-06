Bohaterki. Niezwykła kariera Frances McDormand

Frances ze sceny podziękowała reżyserowi Martinowi McDonaghowi, swojej siostrze Dorothy i członkom jej "klanu" - mężowi Joelowi i synowi Pedro, którego adoptowali w 1995 r. Frances poprosiła wtedy swoje wszystkie współnominowane w tej kategorii koleżanki, by wstały i pokazały się. - Ludzie, rozejrzyjcie się, bo wszystkie tu mamy historie do opowiedzenia, projekty potrzebujące finansowania. Nie rozmawiajcie z nami na wieczornych imprezach. Zaproście nas do swoich gabinetów - albo przyjdźcie do naszych. Opowiemy wam o nich. Mam do przekazania dwa słowa, panie i panowie: klauzula różnorodności - powiedziała, nawiązując do umów podpisywanych przez aktorów i aktorki na nowe projekty, a w których powinny być zapis dotyczący m.in. równych płac.