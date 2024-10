Premiery w październiku 2024. "Megalopolis" Francisa Forda Coppoli, trzecia część "Venoma" i polskie "The Office"

"Dahomej"

Po ponad stu latach 26 obiektów opuszcza muzeum w Paryżu, by wrócić do Królestwa Dahomeju – dzisiejszego Beninu. To nie tylko polityczne, ale i symboliczne wydarzenie, które budzi wielką statuetkę króla Gezo. Wizerunek władcy rozpoczyna monolog w podziemiach muzeum, który porusza istotne dzisiaj tematy kolonializmu i tożsamości narodowej oraz prowokuje do dyskusji o współczesnych problemach. To nie tylko ciekawa opowieść, ale także wybitna lekcja polityki historycznej. Za swój najnowszy film Mati Diop ("Tysiąc słońc", "Atlantyk") otrzymała Złotego Niedźwiedzia na festiwalu Berlinale w 2024 roku.