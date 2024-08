Amerykańska legenda. Robert De Niro kończy 81 lat!

Robert De Niro jako Travis Bickle stworzył niepokojącą kreację weterana wojny w Wietnamie, który cierpi na bezsenność i zatrudnia się jako taksówkarz na nocną zmianę. Mężczyzna pracuje w najniebezpieczniejszych częściach Nowego Jorku i przekonuje się o kwitnącym nocą przestępczym półświatku. Rozbój, prostytucja, przestępstwa – to wszystko budzi pogardę Travisa dla ludzkości. To (anty)bohater, oderwany od rzeczywistości i postanawiający na własną rękę rozprawić się ze złem tego świata. Do historii przeszła improwizowana scena, w której ćwiczący z bronią De Niro wypowiada słowa "You talkin’ to me?" ("Mówisz do mnie?").