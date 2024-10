Ed Wood. 100 lat temu urodził się "najgorszy reżyser wszech czasów"

Ed Wood bronił swojej sztuki: "Jeżeli chcecie mnie poznać, obejrzyjcie film Glen czy Glenda. To ja, to niewątpliwie moja historia. Ale moją dumą i radością jest Plan dziewięć z kosmosu". Ten ostatni to horror science-fiction, w którym atakujący Ziemię kosmici czynią z umarłych zombie, aby następnie wykorzystać ich przeciwko ludzkości. Powiedzieć, że naloty UFO wyglądają sztucznie i nierealistycznie, to jakby nic nie powiedzieć. Niski budżet jest dostrzegalny w każdej scenie, ale to nie tylko przykre dla oka zdjęcia są powodem okrzyknięcia "Planu dziewięć z kosmosu" (1959) jednym z najgorszych filmów w dziejach. Chaotyczny scenariusz i żałosne aktorstwo być może sprawdziłyby się w formie parodii, gdyby ekipa podeszła do projektu z przymrużeniem oka, ale tym, co najbardziej przeraża w filmie, jest fakt, że wszyscy traktowali go całkiem serio.