Pięciokrotnie się żenił i nie był ideałem. Na scenie Tadeusz Łomnicki stawał się innym człowiekiem

Za młodu był w Szarych Szeregach, a z czasem chciał wcielić się do milicji, ale to mu się nie udało. Wówczas przypomniał sobie o dawnej pasji i w taki oto sposób zdecydował się na to, aby rozwijać się aktorsko. Jednak nie tylko aktorstwo grało w jego duszy, ale także reżyseria, którą ukończył i która także stanowiła nieodłączny element jego życia.