WP Film Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Aktualności Zwiastuny

Zwiastuny Recenzje

Recenzje Magazyn WP Film

Magazyn WP Film #Dziejesiew kulturze

#Dziejesiew kulturze Wywiady Yoli

Wywiady Yoli Patronaty

Patronaty Katalog Filmów

Katalog Filmów Katalog Ludzi

Katalog Ludzi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Aktualności + 3 hejtermaciej musiałowskisala samobójców. hejter Marcin Borciuch 7 godzin temu "Sala samobójców. Hejter". Maciej Musiałowski o hejcie: "Najwyższy czas, byśmy zaczęli debatę społeczną nad tą sprawą" Maciej Musiałowski zagrał główną rolę w filmie Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter". Jego bohater pokazuje, co robi z człowiekiem uczucie... Rozwiń Maciej Musiałowski główny aktor z … Rozwiń Transkrypcja: Maciej Musiałowski główny aktor z serialu filmu Sala samobójców hejter w sumie serial bo to jest Część to mogę wziąć pierwszą część pani całkiem O2 Ty sam w ogóle jak się zapatrujesz na zjawisko hejtu w po Ogromne czy może mniejsze niż parę lat temu jak to się zapatrujesz na to jako aktor młodego pokolenia Wiesz co to nie jest zjawisko tylko nasze polskie to jest zjawisko globalne nie uregulowane prawnie w żaden sposób i myślę że jest Czas żebyśmy zaczęli jakoś debata społeczna Nad tym NATO sprawą pochylili się i zaczęli w ogóle zwracać uwagę na swoje basenowe Bo hate to nie tylko To co się dzieje w Internecie Hej dzieje się w ogóle w szkołach 10 W naszej polityce he dzieje się w naszym kość Hej dzieje się wszędzie Najwyższy czas żeby ktoś Troszeczkę Oddział stanu i zaczął żeby prowadzić dialog oparty na szacunku i akceptacji i rozumieniu i chęci przed nami Drugiej strony a nie tylko Pani mi wpłacaniu jakiś swoich wartości Chcemy żyć w pokoju i Wszyscy chcemy żyć do Świecie i Wszyscy chcemy być dobrymi ludźmi dajmy Prostu do tego A ty myślisz o firmie Hejter jako sposoby Na walkę z hejtem coś ma uświadomić Polak Wiesz co Ten film ma nas zawstydzić Nie można zwalczyć z masłem nie może zwalczyć przemocy przemocą to zawsze Być jakby druga strona Musimy się zacząć szanować i mam nadzieję że ten film ukaże nam Okrutna i bezwzględną prawdę Dlaczego doprowadziliśmy w naszych czasach Na co dajemy przyzwolenie Skanem czegoś coś mogło nie Każdy z osobna nie tylko elity nie tylko Wszyscy wszyscy Musimy zwrócić uwagę