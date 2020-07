„Sala samobójców. Hejter” na płytach DVD i Blu-ray!

„Sala samobójców. Hejter” to elektryzujący cyber-thriller i porażająco aktualny manifest młodego pokolenia. Pokazuje, jak bawi się, kocha i nienawidzi współczesna polska młodzież. Odkrywa mroczną stronę mediów społecznościowych i przekleństwo hejtu. Ujawnia jak miłość przeradza się w hejt.

To najnowszy film w reżyserii nominowanego do Oscara Jana Komasy („Boże ciało”), którym wygrał prestiżowy, nowojorski Tribeca Film Festival 2020 w sekcji Najlepszy Międzynarodowy Film Fabularny.