Salma Hayek zachwyciła w karmazynowej sukni. Wie, jak przyciągnąć uwagę

Hayek znalazła się bowiem w obsadzie "Puss in Boots: The Last Wish" - kolejnego spin-offu "Shreka". Aktorka użyczyła w nim głosu jednej z głównych postaci. Film trafi do amerykańskich kin tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Polscy widzowie będą musieli poczekać trochę dłużej, gdyż film pod tytułem "Kot w butach: Ostatnie życzenie" będzie u nas wyświetlany od 6 stycznia.