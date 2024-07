"Seksizm, homofobia i transfobia". Twórca serialu Netfliksa musi odpierać zarzuty

Twórca "The Umbrella Academy" oskarżony

Jak przekazali dziennikarze "The Rolling Stone", Steve Blackman, scenarzysta, który stworzył "The Umbrella Academy" wraz z Jeremym Slaterem, został oskarżony o dyskryminowanie kobiet. Na jego zachowanie poskarżyło się aż 12 współpracowników, którzy zgłosili się do pracodawców Blackmana. Oficjalna skarga została złożona jeszcze na początku 2023 r. Universal Content Productions przeprowadziło swoje śledztwo, które - jak podaje "The Rolling Stone" - oczyściło go z zarzutów.