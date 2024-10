Serwis Max stawia na kobiety! Katarzyna Wajda, Anna Szymańczyk i Lena Góra w rolach głównych trzech nowych polskich seriali

Odkąd tylko pojawiły się pierwsze informacje o serialu, mówiło się, że ma szansę stać się hitem platformy Max. Nic dziwnego. To pierwsza polska produkcja, której tłem dla losów głównej bohaterki jest branża dla dorosłych. Ta inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia opowie o losach Lucyny Lis (w tej roli Anna Szymańczyk). Dziewczyna z małego PRL-owskiego miasteczka marzy o tym, by żyć po swojemu, więc ucieka za granicę, do RFN. Lucyna staje się tam gwiazdą magazynów dla dorosłych i jako Lucy Love robi zawrotną karierę. W błyskawicznym tempie wyrasta z modelki magazynów i aktorki filmów erotycznych na bezkompromisową bizneswoman oraz ikonę niemieckiej popkultury lat 80. Radzi sobie tak dobrze, że zaczyna tworzyć na własnych zasadach, produkując filmy pornograficzne. Reżyserię serialu powierzono nominowanemu do Oscara Bartoszowi Konopce.