Sharon Stone oskarża byłego szefa Sony o molestowanie. Minęło 40 lat

Sharon Stone wystąpiła w podcaście Kelly Ripy "Let’s Talk Off Camera", w którym po raz pierwszy opowiedziała o molestowaniu przez ówczesnego szefa wytwórni Sony Pictures. Mężczyzna miał się przed nią obnażyć, kiedy poszła do jego biura na walne zgromadzenie w latach 80. Było to na długo przed tym, zanim "Nagi instynkt" (1992) i "Kasyno" (1995) uczyniły z niej międzynarodową gwiazdę.