Sharon Stone straciła prawa do syna przez "Nagi instynkt". "To złamało mi serce"

Sharon Stone ma IQ 154 i imponujący dystans do siebie. Mówi o sobie, że nigdy nie była przeciętna, choć często za tym tęskniła. - Ekstremalnymi zdarzeniami, których doświadczyłam mogłabym obdzielić pół mojej rodzinnej Pensylwanii, począwszy od tego, że raził mnie piorun, przez smoka z Komodo, który mnie zaatakował, dziesiątki pijanych motocyklistów, którzy lądują na masce mojego samochodu, aż po udar. Najdziwniejsze gówno do mnie się przylepia. Witajcie w 'Sharon's Shit Show" – mówiła pół żartem w rozmowie z "New Yorkerem".