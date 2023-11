Sharon Stone postawiła studiu ultimatum. Musiała sama zapłacić znanemu aktorowi

Zanim Leonardo DiCaprio zagrał w "Titanicu" i usłyszał o nim świat, przez kilka lat nie mógł przebić się do pierwszej ligi w Hollywood. Powoli zaczęło się to zmieniać w 1993 r., gdy brawurowo zagrał chorego umysłowo Arniego w filmie "Co gryzie Gilberta Grape'a?", za co dostał swoją pierwszą nominację do Oscara.