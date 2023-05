Aktorka podsumowała Seagala. Bardziej nie mogła go upokorzyć

Sharon Stone w swojej autobiografii niemal pominęła okres związany z realizacją filmu "Nico – ponad prawem". Dziennikarz "Movieline" zapytał więc aktorkę, dlaczego tak mało miejsca poświęciła tej produkcji i jego bardzo kontrowersyjnej dzisiaj gwieździe. Stone opowiedziała: "Jak zawsze mówiła moja babcia Lela: 'Jeśli nie masz nic miłego do powiedzenia, nie mów nic'. Steven Seagal to osoba, która nie jest warta atramentu potrzebnego do napisania o nim".