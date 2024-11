Simona Kossak - jedna spośród stada

Puszcza Białowieska to największy i najstarszy las pierwotny w Europie Środkowej, który do dzisiaj możemy podziwiać w jego naturalnym kształcie. Obiekt przyrodniczy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miejsce unikalne jeżeli chodzi o różnorodność biologiczną. Schronienie znalazło w niej wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, których nie spotkamy już w żadnym innym zakątku naszego globu. Nie na wszystkich jednak robi to wrażenie. Puszcza Białowieska przez lata padała ofiarą ludzkiej niszczącej ekspansji motywowanej pazernością, a Simona Kossak była tą, która najgłośniej nawoływała do opamiętania. Gdy po ukończeniu studiów na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego Simonie nie udaje się dostać posady w placówkach naukowych ani w wymarzonych Tatrach, ani w Bieszczadach, przyjmuje propozycję z Białowieży. Zamieszkuje w pozbawionej prądu i wody leśniczówce w samym sercu Puszczy Białowieskiej i od razu zakochuje się w tym, co ją otacza. Przestaje być tylko obserwatorką przyrody, staje się jej strażniczką. W czasach, gdy wycinanie lasów i niszczenie naturalnych ekosystemów stawało się coraz większym problemem, odważnie i z poświęceniem mówiła o tym, jak wielkie spustoszenie sieje ingerencja człowieka. Patrząc na liczby, wydawać by się mogło, że walka Simony na niewiele się zdała. Dzisiaj w lasach państwowych wycina się dwa razy więcej drzew, niż jeszcze na początku wieku. Jednak misją Simony była również, a może przede wszystkim, edukacja zwykłych ludzi. Poprzez swoje liczne audycje i publikacje starała się zarazić społeczeństwo miłością do wszelkich stworzeń i wyprzeć przekonanie, iż przyroda istnieje tylko po to, by służyć człowiekowi, by mógł czerpać z niej garściami, nie zwracając uwagi na konsekwencje. I to z pewnością jej się udało. Świadomość tego jak ważna jest ochrona środowiska w ostatnich latach znacząco wzrosła, również na fali popularności książek Simony. Jak wynika z badania CBOS dla Greenpeace Polska przeprowadzonego w marcu 2024 roku za pilnym wyłączeniem z wycinek 20% najcenniejszych polskich lasów opowiada się aż 2/3 naszych rodaczek i rodaków.