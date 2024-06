Skrępować, torturować, zabić. Seryjny morderca był nieuchwytny przez 17 lat

Wciąż jednak na pytanie, dlaczego ludzie mordują, nie ma jednej i prostej odpowiedzi. Eksperci wskazują, że najczęstszym powodem, z powodu którego człowiek przestaje nad sobą panować, są skrajne emocje. To one kierują człowiekiem i jego decyzjami. To one popychają do działania. Nie można się od nich odciąć. Gniew, złość, zazdrość, strach, wzburzenie, napięcie, podniecenie - wybuchają nagle i odcinają mózg od logicznego myślenia. Co ciekawe, jak wynika z badań, bardzo często przyszłego mordercę i przyszłą ofiarę początkowo łączy głębokie uczucie. Gdy miłość się kończy, bywa, że w głowie jednego z partnerów zaczynają pojawiać się przerażające myśli. I to one popychają go do dramatycznych czynów.