Śmierć Johna Duttona w "Yellowstone" rozczarowała fanów. Oburzenie w sieci po premierze

Nowy odcinek, oburzenie w sieci

Było jasne, że druga część piątego sezonu odbędzie się bez Costnera. Od dłuższego czasu mówiło się, że twórcy najpewniej uśmiercą jego postać. W dziewiątym odcinku piątego sezonu "Yellowstone" faktycznie dochodzi do pożegnania Johna Duttona. Bohater zostaje znaleziony z raną postrzałową głowy w łazience w willi gubernatora. Na ekranie przez krótki moment widać zakrwawione ciało mężczyzny (bez twarzy aktora), ale nie należy ono do Costnera. Oficjalna wersja mówi, że Dutton popełnił samobójstwo. Kilka scen później staje się jednak jasne, że było to morderstwo i od razu wiadomo, kto je zlecił.