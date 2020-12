Sonia Bohosiewicz o zarobkach aktorek. "Jesteśmy 1/3 niżej"

Rok temu Sonia Bohosiewicz wsadziła kij w mrowisko i ostro wypowiedziała się o dyskryminacji płacowej w polskim przemyśle rozrywkowym. Punktowała, że aktorki zarabiają 17 proc. mniej niż ich koledzy po fachu. Co się zmieniło? Bohosiewicz w nowym odcinku "Odkrywamy karty" przyznaje wprost: "Nic". - Gdyby wziąć wszystkie zarobki chłopaków i podzielić je na liczbę aktorów to wyjdzie nam średnia aktorska stawka. Gdyby zrobić to samo z dziewczynami, to jesteśmy 1/3 niżej. Dlaczego? - mówi. Posłuchajcie rozmowy o sytuacji aktorek, o potwornym strachu po wybuchu pandemii i o nowym muzycznym projekcie Bohosiewicz, czyli płycie "10 sekretów Marilyn Monroe".

Rozwiń