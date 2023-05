"Spider-man: Poprzez multiwersum" to dzieło sztuki. Nie możecie tego ominąć

Miles ma swoje rozterki, podobnie jak Gwen Stacey w swoim świecie. Obaj ojcowie nienawidzą Człowieka Pająka, mając go za największego wroga dla społeczności, ale nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę pałają nienawiścią do własnego dziecka. To, jak rozwija się ten wątek, naprawdę trzeba zapisać na plus dla twórców. Nie zapomnieli o serwowaniu konkretnej, emocjonalnej historii, robiąc te wszystkie komputerowe sztuczki. A tych nie brakuje, oj nie. Multiwersum jest ogromne, spektakularne i cały czas czymś zaskakuje.