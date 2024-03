Ginie pod toną charakteryzacji. Codziennie zajmowała 8 godzin

"Diuna: Część druga" od niespełna tygodnia hula w kinach na całym świecie. Ekran ugina się od nazwisk największych hollywoodzkich gwiazd, wśród których znajduje się Stellan Skarsgård. Aktor ponownie wcielił się w antagonistę serii, do której to roli musiał poddać się wymagającym zabiegom charakteryzatorskim. Lepsze to jednak niż zabawa w efekty komputerowe.