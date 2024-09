Stenka o młodych aktorach. Jednego im zazdrości

Danuta Stenka to jedna z najbardziej docenianych polskich aktorek. Prawdziwa ulubienica widzów. Niemal każdy wymieniłby choć jeden film z jej udziałem. Niektórzy wskazaliby na którąś z produkcji z lat 90., jak "Boża podszewka", inni na kultowe "Quo vadis" czy komedie romantyczne, które odświeżane są co jakiś czas w telewizji i tu by można było wspomnieć o "Nigdy w życiu!" czy "Tylko mnie kochaj". W 2024 r. Stenka ma ręce pełne roboty. Można oglądać ją w serialu "Powrót do życia", nowych odcinkach "Sługi narodu", a już niedługo do kin wchodzi film "Drużyna A(A)", gdzie wciela się w alkoholiczkę w terapii.