Stuhr o tym, co śmieszy Polaków. Wbił szpilę Morawieckiemu

Maciej Stuhr przede wszystkim kojarzony jest z występami w filmach i serialach, ale przed laty jeździł po Polsce z występami kabaretowymi, do których teraz wrócił. Popularny aktor w swoim programie "Mam to wszystko w standupie" ostro rozlicza się m.in. z dawnymi rządami Prawa i Sprawiedliwości, o czym pisaliśmy wam w naszej relacji z jednego z występów Stuhra. - W noc wyborczą poszło mi do kosza 78 proc. materiału. Bo nie dość, że wygrali wybory, to jeszcze przegrali - w ten sposób Stuhr komentował powyborczą schizofrenię PiS, które w swojej narracji utrzymywało, że wygrało wybory parlamentarne.