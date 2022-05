Świat znienawidził ją za podarcie zdjęcia Jana Pawła II. Ale słowa Sinead O'Connor wciąż pozostają aktualne

To właśnie w tych trudnych czasach Sinead odkryła siłę swojego głosu, który uspokajał matkę. Śpiewała więc dla niej, mimo że czuła "jakby śpiewała kołysankę diabłu". Później, gdy trafiła do domu dziecka prowadzonego przez siostry zakonne, czuła się podobnie - tylko muzyka była w stanie ją uratować. Choć niezupełnie uwolnić, o czym przekonała się np. podczas spotkania z Princem, autorem słów do jej największego hitu.