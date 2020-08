Świętujemy wyjątkowy jubileusz na festiwalu Kino Letnie Sopot–Zakopanezapraszają Provident i AXAZobacz plakat Andrzeja Pągowskiego celebrujący 125 lat kina

Andrzej Pągowski jest autorem ponad 700 plakatów do polskich i zagranicznych produkcji filmowych. Jego prace znajdują się w prestiżowej kolekcji twórców polskiego plakatu prezentowanej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej MoMA w Nowym Jorku. Znany jest również z afiszy do kultowych filmów: „Hair”, „Miś” czy „Amator”. Teraz do jego portfolio dołączył plakat wyjątkowy, celebrujący 125-lecie światowej kinematografii.