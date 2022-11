Sylvester Stallone był o krok od rozwodu. "Popełniłem tragiczny błąd"

Jeszcze w sierpniu Jennifer Flavin była zdecydowana na rozwód z Sylvestrem Stallone’em, z którym przeżyła ponad ćwierć wieku i ma z nim trzy dorosłe córki. Gwiazdorska para doszła jednak do porozumienia i dziś po kryzysie nie ma śladu. Stallone dał jasno do zrozumienia, że to jego zachowanie było źródłem problemów.