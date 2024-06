Szokująca scena w kościele w hicie Netfliksa. Reżyser żałuje, że nie odegrała jej znana gwiazda

Rozmawialiśmy z twórcą "Czarnego lustra" krótko po premierze szóstego sezonu i zapytaliśmy, jak namówił Annie Murphy i Salmę Hayek do odegrania tej sceny. Powiedział wtedy: - Cóż, musieliśmy porozmawiać z nimi. To było w scenariuszu, gdy Annie go po raz pierwszy dostała i była na tak. Jest super osobą, od razu się ją lubi, jest naturalnie zabawna, lubi się wygłupiać, więc była bardzo chętna. Zresztą tak jak Salma. Powiem tylko, że nie posiłkowaliśmy się technologią przy tej scenie, bo obie chętnie to zrobiły. Co pewnie zaoszczędziło nam setki tysięcy funtów.