"Sztuka nie powinna cię gwałcić". Borys Szyc o kontrowersyjnych scenach

Borys Szyc jest jedną z gwiazd filmu "Listy do M.4", który niedawno trafił na platformę Player. Aktor w programie WP "Odkrywamy karty" zdradza, w jakich warunkach kończono produkcję oraz z czego wynika jej opóźniona premiera. Choć sam nie jest wielkim miłośnikiem komedii romantycznych, podpowiada, co musi się w nich znaleźć, aby poruszyły serca widzów. W rozmowie z Magdaleną Drozdek Szyc odnosi się też do niedawnych kontrowersji w świecie filmu i teatru dotyczących przypadków nadużyć seksualnych. Mówi o tym, czy jego zdaniem zatrudnienie koordynatorów intymności jest dobrym pomysłem.

