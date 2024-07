Tak dziś wygląda grób Macieja Damięckiego. Bliscy położyli na pomniku jeden przedmiot

Maciej Damięcki zmarł w wieku 79 lat, niespełna dwa miesiące przed okrągłymi urodzinami. Niemal do ostatnich chwil pracował. Aktorzy i aktorki w swoich wspomnieniach podkreślali, jak serdeczną był osobą. - Uśmiechaliśmy się do siebie dwa dni temu na badaniach - mówiła "Faktowi" Ewa Szykulska o ostatnim spotkaniu z Damięckim. - Ten człowiek, to była sama radość życia... - powiedziała Małgorzata Rożniatowska. - Cudowny, dowcipny kolega, którego wszyscy na planie uwielbiali - podzieliła się wspomnieniem Teresa Lipowska.