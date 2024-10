Tak wygląda grób Kopiczyńskiego. Przez lata wzbudzał negatywne emocje

"Mój tata byłby dużo bardziej zadowolony z takiego naturalnego, trochę siermiężnego, prostego nagrobka niż wielkiego, wykonanego z przepychem pomnika. Gdyby było mnie stać na pomnik w takim miejscu na Powązkach, to już by był. Skromny. I taki stanie. Nie wiem kiedy. A do tego czasu nie dzieje się tam nic złego" – podkreślała w rozmowie z Wirtualną Polską córka aktora Katarzyna Kopiczyńska.