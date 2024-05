Takiego wyniku Amazon jeszcze nie miał. Najlepsze otwarcie wszech czasów

Sześcioodcinkowy niemiecki serial to adaptacja bestsellerowej powieści Mony Kasten. Zaprasza on swoich odbiorców do środka angielskiej szkoły, której ambitna uczennica, Ruby, odkrywa tajemnicę mogącą zniszczyć aroganckiego spadkobiercę milionera, Jamesa Beauforta. Przechodząc od manipulacji do nieoczekiwanego przyciągania w warstwie fabularnej, produkcja ta bada dynamikę władzy, demaskuje ściśle strzeżone sekrety i przygląda się starciom klasowym w ekskluzywnej placówce edukacyjnej.