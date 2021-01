Tanya Roberts żyje. Jej menadżer pospieszył się z oświadczeniem!

Aktorka Tanya Roberts żyje, choć jest w krytycznym stanie, a lekarze nie dają jej szans na przeżycie. Światowe media i aktorzy, którzy pracowali z Tanyą już ją pożegnali. A wszystko przez błąd menadżera "dziewczyny Bonda".

Tanya Roberts, znana z serialu "Różowe lata siedemdziesiąte" i filmu z serii przygód Jamesa Bonda "Zabójczy widok", została przedwcześnie uśmiercona. Na całym świecie mnożyły się newsy o odejściu "dziewczyny Bonda", kondolencje składali też aktorzy, którzy przez lata mieli okazję poznać Roberts - m.in. Ashton Kutcher, z którym grała we wspomnianym wyżej serialu. Skąd taka wielka pomyłka?

Dziennikarze "The Post" skontaktowali się z partnerem aktorki. Lance O'Brien przyznał, że newsy o śmierci Tanyi wzięły się z nieporozumienia, niedzielnej rozmowy z menadżerem partnerki, Mikem Pingelem.

Partner aktorki mówił menadżerowi, że widział się z Roberts w szpitalu i nazwał to "ostatnim spotkaniem za jej życia". Gdy Pingel zapytał, co się stało, O'Brien odpowiedział mu: "właśnie pożegnałem Tanyę i mogłem zobaczyć jej piękne oczy ten jeden ostatni raz. Po tym się poryczałem".

O'Brien wyznał, że w niedzielę 3 stycznia, odebrał telefon ze szpitala. Poproszono go, by przyjechał na oddział, bo Roberts może umrzeć w każdej chwili. "Gdy ją dotknąłem, otworzyła oczy" - wspomina. Lekarze jednak szybko uświadomili go, że to mógł być tylko odruch i nie powinien liczyć na to, że Tanya będzie żyć. Wtedy pożegnał się z nią ten ostatni raz.

Pingel był więc przekonany, że Tanya zmarła. Jeszcze w niedzielę przekazał mediom oświadczenie o tym, że aktorka odeszła z tego świata. Ba, partner aktorki sądził, że to koniec.

Newsy o śmierci Tanyi Roberts mnożyły się w internecie. Gwiazdy przesyłały kondolencje, powstawały materiały o jej rolach i ostatnich latach życia. Do O'Briena z prośbą o wideo rozmowę i nagranie wspomnienia o Roberts zadzwonił dziennikarz z "Inside Edition".

I gdy rozmawiali, mężczyzna dostał telefon ze szpitala, że... Tanya żyje.

"Teraz mi to mówicie? Mój Boże, dziękuję ci!" - komentował przy włączonej kamerce. Możecie to zobaczyć w klipie poniżej.

Tanya Roberts’ Boyfriend Is Told She's Alive Mid-Interview

Partner Tanyi Roberts komentuje, że nie ma żalu do menadżera gwiazdy, bo on sam był w szoku i był święcie przekonany, że pożegnał ukochaną na łożu śmierci. Tym bardziej, że lekarze odłączyli aktorkę od aparatury i stwierdzili, że to już koniec.

Stan zdrowia Roberts drastycznie pogorszył się 23 grudnia. Miała problemy z oddychaniem. Następnego ranka spadła z łóżka i nie była w stanie się podnieść. Trzeba ją było hospitalizować. Na miejscu okazało się, że miała ostre zakażenie dróg moczowych, które "wymknęło się spod kontroli", jak relacjonuje jej partner.