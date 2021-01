Artykuł sponsorowany

Taylor Kitsch i Logan Marshall-Green jako serialowi bracia w "Pokonanych"

Niemiecka imigrantka, matka braci McLaughlin nadała swoim synom imiona po bohaterach książki dla dzieci "Max und Moritz". Historie o przygodach dwóch niegrzecznych chłopców, napisane przez Wilhelma Busha pod koniec XIX wieku, czytała im w dzieciństwie do snu tak jak wiele innych, niemieckich matek. Te zabawne, ale też drastyczne opowieści o dziecięcych psotach zawsze kończyły się pouczającym morałem. Kiedy Max zaczyna zdawać sobie sprawę, że lektura z dzieciństwa stała się dla jego brata inspiracją do samozwańczej misji, podejmuje walkę z czasem, by jak najszybciej go odnaleźć. Wie bowiem, jakie może być zakończenie tej historii. Czy mu się uda? Serial "Pokonani" oglądać na kanale CANAL+ PREMIUM oraz online na canalplus.com.

Taylor Kitsch w "Pokonanych" Źródło: materiały partnera