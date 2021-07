Miał być "gniot", a jest hit. Nikt się tego nie spodziewał

Widzowie nie zwracali jednak uwagi na recenzje. "Kosmiczny mecz: Nowa era" podczas premierowego weekendu zarobił 31,7 mln dol. Jest to najlepszy wynik otwarcia filmu z wytwórni Warner Bros. od momentu pojawiania się koronawirusa. Na poziomie superprodukcji "Godzilla vs. Kong" (31,6 mln dol.). Ale co najważniejsze, lepszy do rezultatu osiągniętego przez "Kosmiczny mecz" z 1996 roku – 27,5 mln dol. LeBron James górą!