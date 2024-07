"The Bear" znowu otwiera salę i włącza gaz. Serial-fenomen powraca

W pojawiających się recenzjach (serial jest już dostępny w Stanach na platformie Hulu) roi się od gastronomicznych metafor typu "niedogotowany", "zostawia niedosyt", "brak ognia pod tym garnkiem". I mogę to zrozumieć: trzeci sezon "The Bear" rozpoczyna się nietypowo, bo spokojnie, powoli. Widzimy początki Carmy'ego w tym ciężkim fachu, jego mentorów, widzimy też ewenement: uśmiech na jego twarzy. Teraźniejszość za to przygniata szefa kuchni, ten stawia sobie cele nie do osiągnięcia, wciąga w swój chaos Sydney (tu wciąż świetna Ayo Edebiri), sprawiając, że jego największa sojuszniczka zaczyna mieć wątpliwości co do ich wspólnej przyszłości. Spirala stresu, rozczarowania, nerwów nakręca się i... I o to właśnie chodzi, że nic.