"The Mother" Netfliksa: Omar Hardwick o prawdziwym obliczu Jennifer Lopez

W "The Mother", gdzie Jennifer Lopez gra tytułową rolę, je postać jest bezkompromisową twardzielką gotową poświęcić życie, by chronić swoje dziecko. Strzelanie, jazda motocyklem i walki wręcz przyszły jej z łatwością, jednak to nie jest cała prawda o samej Jennifer. Omar Hardwick, który partnerował gwieździe na planie nowego filmu akcji Netfliksa zdradził co nieco o prawdziwym obliczu piosenkarki i aktorki. "Nasze postacie są bardzo poważne, więc gdy Niki mówiła "cięcie!", musieliśmy się roześmiać. Ale nawet przed naszą pierwszą próbą - śmiech. Rozmawialiśmy dużo o naszych osobistych podróżach" - powiedział w rozmowie z nami. Film "The Mother" dostępny jest na Netfliksie.