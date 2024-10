The Offspring w Polsce. Zespół zagra koncert w Łodzi

Wielki powrót grupy

Od powrotu po prawie 10-letniej przerwie, podczas której Dexter Holland zdobył doktorat z biologii molekularnej na USC, zespół nie zwalnia tempa. W tym roku obchodzili 30. rocznicę sześciokrotnie nagradzanego platyną albumu "Smash". W 2021 roku wydali album "Let the Bad Times Roll", który trafił na szczyty list przebojów i dodali do swojego dorobku ponad 40 milionów sprzedanych albumów na całym świecie. Nadal koncertują po całym globie – w tym także w Brazylii – zachwycając wieloletnich fanów i nawiązując kontakt z nowym pokoleniem, pełnym tej samej złości i agresji, na której zbudowano The Offspring.