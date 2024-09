Thriller polityczny typowany do Oscara. W obsadzie polski aktor

Polski aktor w "Konklawe"

Co ucieszy polskich widzów, w obsadzie znalazł się także Jacek Koman. Urodzony w Bielsko-Białej aktor ukończył łódzką filmówkę. Zadebiutował u Juliusza Machulskiego – w dramacie "Bezpośrednim połączeniu". W 1981 roku z wizą turystyczną opuścił komunistyczną Polskę i wyjechał do Australii. Choć powrót do grania nie był prosty, udało mu się. Dziś ma na koncie kilkadziesiąt ról w produkcjach amerykańskich, brytyjskich i oczywiście australijskich. Największe międzynarodowe produkcje z udziałem Komana to np. "Wielki Gatsby" czy "Moulin Rouge". Oczywiście aktor występuje także w polskich serialach i filmach. Ostatnio w "Chyłce", "Niebezpiecznych dżentelmenach", "Belfrze" i wielu innych.