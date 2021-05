"Tlen". Netflix pokazał wizję jak z koszmaru

Młoda kobieta (Mélanie Laurent) budzi się pewnego dnia w ciasnej, przypominającej trumnę komorze. Nie pamięta, jak się tam znalazła, ani jak się nazywa. Nie wie, czy ma rodzinę i co zrobić, by szybko do niej wrócić. Jedyne, co słyszy, to złowrogo brzmiące komunikaty o szybkim zużywaniu się tlenu, który ma starczyć na zaledwie kilkadziesiąt minut. Po początkowym szoku bierze się jednak w garść i zaczyna powoli i metodycznie zdobywać potrzebne informacje. Nie jest to proste, biorąc pod uwagę, że jedynym rozmówcą jest system podobny do Siri – "M.I.L.O.".