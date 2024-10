Tłumy będą walić do kin. Ostatni film legendarnego duetu

Na produkcję będzie trzeba jeszcze niestety poczekać. Film wejdzie go kin 3 października 2025 roku. To prawdziwa gratka nie tylko dla fanów twórczości Władysława Pasikowskiego, ale i Bogusława Lindy. Aktora można było zobaczyć na dużym ekranie właśnie we wspomnianych "Psach 3". Grał za to w serialu Max, "Odwilż". Na 2025 r. zapowiedziane są dwie premiery z udziałem Lindy. Poza "Zamachem na papieża" to będzie jeszcze "Pojedynek" o historii młodego polskiego pianisty w starciu z rosyjskim agentem. Film reżyseruje Łukasz Palkowski, a główne role grają Jakub Gierszał i znany z "Gry o tron" Aidan Gillen.