To będzie jego ostatni film? "Zasłużyłem na emeryturę"

W ubiegłym miesiącu rozpoczęły się zdjęcia do filmu Władysława Pasikowskiego "Zamach na papieża". Wszystko wskazuje na to, że będzie to pożegnanie Bogusława Lindy z kinem i polską publicznością. "Myślę, że zasłużyłem na emeryturę" – powiedział aktor w rozmowie z Polską Agencją Prasową.