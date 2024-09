To jest już koniec. Aktorka przechodzi na emeryturę

W wywiadzie dla "New York Times", Bates wyznała, że nieudane doświadczenie na planie filmowym prawie skłoniło ją do zakończenia kariery. Nie zdradziła jednak, o jaką produkcję chodzi. W ostatnich latach zagrała w mało popularnych, niezbierających raczej najlepszych recenzji "Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret", "The Great Lilian Hall", "Summer Camp", a ostatnio można było ją oglądać w "Sprawie rodzinnej" Netfliksa, gdzie grała małą rolę u boku Zaca Efrona, Nicole Kidman i Joey King. W swojej karierze Bates odniosła sukcesy zarówno na ekranie, jak i na scenie, biorąc udział w różnorodnych projektach od dramatów po komedie, co przyniosło jej liczne nagrody i nominacje, w tym Emmy za rolę w serii "American Horror Story"