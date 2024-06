To jest już koniec. Hit Prime przestanie szokować widzów

Napisać, że "The Boys" to kontrowersyjny serial, to jak nic nie napisać. To jedna z najbrutalniejszych produkcji Prime Video, ale i w ogóle wśród nowości ostatnich lat. Do tej pory powstały trzy sezony, czwarty ma premierę już 13 czerwca. Od samego początku twórcy szokowali widzów. Bo wystarczy przypomnieć pierwszą scenę z pierwszego sezonu. Zakochana para spaceruje ulicami Nowego Jorku. Widać, że bardzo się kochają i rozumieją bez słów. Chłopak chwyta swoją partnerkę za ręce i w tej samej sekundzie... ta znika z kadru. Zostają po niej tylko wciąż trzymane przez jej partnera odcięte ręce oraz kałuża krwi i zmielonych organów. W dziewczynę wpadł jeden z superbohaterów, który ma nadludzką szybkość.